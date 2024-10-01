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Блэкберн Роверс - Вест Бромвич Альбион 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
23 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Блэкберн Роверс
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 23 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
13.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 1Блэкберн Роверс
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Вест Бромвич Альбион
15.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Блэкберн Роверс
14.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Вест Бромвич Альбион
14.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Блэкберн Роверс
21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Вест Бромвич Альбион
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Вест Бромвич Альбион
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2Блэкберн Роверс
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Вест Бромвич Альбион
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Блэкберн Роверс
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Блэкберн Роверс1 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 3 : 0Блэкберн Роверс
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
22.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 0 : 0Блэкберн Роверс
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1117
8 Уотфорд1016
9 Бристоль Сити1115
10 Оксфорд Юнайтед1114
11 Мидлсбро1014
12 Дерби Каунти1114
13 Суонси Сити1113
14 Престон Норт Энд1113
15 Сток Сити1112
16 Халл Сити1012
17 Шеффилд Уэнсдей1112
18 Лутон Таун1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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