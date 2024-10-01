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Миллуолл - Плимут Аргайл 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
23 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Миллуолл
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Плимут Аргайл, которое состоится 23 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Плимут Аргайл
Плимут
История личных встреч
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Миллуолл1 : 0Плимут Аргайл
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Плимут Аргайл0 : 2Миллуолл
29.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Миллуолл3 : 2Плимут Аргайл
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Миллуолл1 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 0 : 0Миллуолл
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 0Миллуолл
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Миллуолл3 : 1
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 1Миллуолл
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 5 : 0Плимут Аргайл
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Плимут Аргайл2 : 1
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
27.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Плимут Аргайл3 : 1
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1117
8 Уотфорд1016
9 Бристоль Сити1115
10 Оксфорд Юнайтед1114
11 Мидлсбро1014
12 Дерби Каунти1114
13 Суонси Сити1113
14 Престон Норт Энд1113
15 Сток Сити1112
16 Халл Сити1012
17 Шеффилд Уэнсдей1112
18 Лутон Таун1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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