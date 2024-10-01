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Лутон Таун - Сандерленд 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
23 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Лутон Таун
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Сандерленд, которое состоится 23 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Лутон Таун2 : 0Сандерленд
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Сандерленд2 : 1Лутон Таун
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд1 : 1Лутон Таун
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Лутон Таун1 : 1Сандерленд
12.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 28-й тур Сандерленд1 : 1Лутон Таун
11.08.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 2-й тур Лутон Таун1 : 1Сандерленд
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Лутон Таун3 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 0Лутон Таун
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Лутон Таун2 : 2
27.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 1Лутон Таун
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Лутон Таун2 : 1
20.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 1Сандерленд
04.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Сандерленд2 : 2
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Сандерленд2 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 1Сандерленд
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Сандерленд1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1117
8 Уотфорд1016
9 Бристоль Сити1115
10 Оксфорд Юнайтед1114
11 Мидлсбро1014
12 Дерби Каунти1114
13 Суонси Сити1113
14 Престон Норт Энд1113
15 Сток Сити1112
16 Халл Сити1012
17 Шеффилд Уэнсдей1112
18 Лутон Таун1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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