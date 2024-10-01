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Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
15.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3Мидлсбро
14.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Мидлсбро2 : 2Шеффилд Юнайтед
08.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1Мидлсбро
28.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Мидлсбро2 : 0Шеффилд Юнайтед
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Мидлсбро
07.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Мидлсбро3 : 0Шеффилд Юнайтед
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Мидлсбро
12.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Мидлсбро1 : 0Шеффилд Юнайтед
01.01.2007 Англия - Премьер-лига 22-й тур Мидлсбро3 : 1Шеффилд Юнайтед
30.09.2006 Англия - Премьер-лига 7-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Мидлсбро
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Мидлсбро0 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 1Мидлсбро
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 0 : 1Мидлсбро
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Мидлсбро2 : 0
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 0Мидлсбро
18.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 0 : 0Шеффилд Юнайтед
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1117
8 Уотфорд1016
9 Бристоль Сити1115
10 Оксфорд Юнайтед1114
11 Мидлсбро1014
12 Дерби Каунти1114
13 Суонси Сити1113
14 Престон Норт Энд1113
15 Сток Сити1112
16 Халл Сити1012
17 Шеффилд Уэнсдей1112
18 Лутон Таун1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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