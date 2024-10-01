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Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2024 года в 13:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 3-й тур
Ульсан Хёндэ
Виссел Кобе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе, которое состоится 23 Октября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Виссел Кобе
Кобе, Япония
Главные тренеры
Южная Корея Ким Пан-Гон
История личных встреч
13.12.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/2 финала Ульсан Хёндэ2 : 1 ДВВиссел Кобе
02.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 4 : 0Ульсан Хёндэ
18.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур Ульсан Хёндэ0 : 1
24.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 2-й матч 3 : 2 5 : 4Ульсан Хёндэ
17.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 1-й матч Ульсан Хёндэ1 : 0
12.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч Ульсан Хёндэ1 : 0
18.10.2024 Япония — Джей-лига 34-й тур Виссел Кобе0 : 2
06.10.2024 Япония — Джей-лига 33-й тур 2 : 3Виссел Кобе
02.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур Виссел Кобе2 : 1
28.09.2024 Япония — Джей-лига 32-й тур Виссел Кобе1 : 0
22.09.2024 Япония — Джей-лига 31-й тур 2 : 3Виссел Кобе
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль39
2
1/8 финала
Аль-Ахли39
3
1/8 финала
Аль-Садд37
4
1/8 финала
Аль-Наср37
5
1/8 финала
Аль-Васл36
6
1/8 финала
Эстегляль33
7
1/8 финала
Аль-Гарафа33
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Аль-Шорта32
10 Персеполис31
11 Аль-Айн31
12 Аль-Райян30
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу39
2
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
3
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим34
5
1/8 финала
Виссел Кобе24
6
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
7
1/8 финала
Шанхай Порт34
8
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа23
9 Кавасаки Фронтале23
10 Пхохан Стилерс33
11 Сентрал Кост Маринерс30
12 Ульсан Хёндэ20

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