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Шанхай Шэньхуа - Кавасаки Фронтале 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 3-й тур
Шанхай Шэньхуа
Кавасаки Фронтале

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шанхай Шэньхуа - Кавасаки Фронтале, которое состоится 23 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
18.10.2024 Китай — Суперлига 28-й тур Шанхай Шэньхуа2 : 1
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур 3 : 0Шанхай Шэньхуа
28.09.2024 Китай — Суперлига 27-й тур 0 : 1Шанхай Шэньхуа
21.09.2024 Китай — Суперлига 26-й тур Шанхай Шэньхуа2 : 1
17.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур Шанхай Шэньхуа4 : 1
18.10.2024 Япония — Джей-лига 34-й тур Кавасаки Фронтале1 : 1
05.10.2024 Япония — Джей-лига 33-й тур 1 : 4Кавасаки Фронтале
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур Кавасаки Фронтале0 : 1
27.09.2024 Япония — Джей-лига 32-й тур Кавасаки Фронтале5 : 1
22.09.2024 Япония — Джей-лига 31-й тур 2 : 0Кавасаки Фронтале
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль39
2
1/8 финала
Аль-Ахли39
3
1/8 финала
Аль-Садд37
4
1/8 финала
Аль-Наср37
5
1/8 финала
Аль-Васл36
6
1/8 финала
Эстегляль33
7
1/8 финала
Аль-Гарафа33
8
1/8 финала
Пахтакор32
9 Аль-Шорта32
10 Персеполис31
11 Аль-Айн31
12 Аль-Райян30
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Кванджу39
2
1/8 финала
Бурирам Юнайтед37
3
1/8 финала
Шаньдун Тайшань34
4
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим34
5
1/8 финала
Виссел Кобе24
6
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос34
7
1/8 финала
Шанхай Порт34
8
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа23
9 Кавасаки Фронтале23
10 Пхохан Стилерс33
11 Сентрал Кост Маринерс30
12 Ульсан Хёндэ20

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