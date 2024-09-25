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Маккаби Т-А - Реал Сосьедад 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
24 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Маккаби Т-А
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Реал Сосьедад, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Главные тренеры
СербияЖарко Лазетич
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
19.10.2024Израиль — Премьер-лига7-й турМаккаби Т-А2 : 0
06.10.2024Израиль — Премьер-лига6-й тур1 : 2Маккаби Т-А
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турМаккаби Т-А0 : 2
29.09.2024Израиль — Премьер-лига5-й турМаккаби Т-А1 : 1
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 1Маккаби Т-А
19.10.2024Испания — Примера10-й тур0 : 1Реал Сосьедад
06.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Сосьедад1 : 1
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турРеал Сосьедад1 : 2
28.09.2024Испания — Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Галатасарай37
2
1/8 финала
Будё-Глимт37
3
1/8 финала
Лацио26
4
1/8 финала
Лион26
5
1/8 финала
Стяуа26
6
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур26
7
1/8 финала
Андерлехт26
8
1/8 финала
Аякс24
9
Плей-офф
Хоффенхайм24
10
Плей-офф
Славия П24
11
Плей-офф
Мидтьюлланн24
12
Плей-офф
Айнтрахт Ф24
13
Плей-офф
Атлетик Б24
14
Плей-офф
Фенербахче24
15
Плей-офф
Олимпиакос23
16
Плей-офф
Рейнджерс23
17
Плей-офф
АЗ Алкмар23
18
Плей-офф
Эльфсборг33
19
Плей-офф
Мальмё23
20
Плей-офф
Брага33
21
Плей-офф
Твенте22
22
Плей-офф
Манчестер Юнайтед22
23
Плей-офф
Виктория Пльзень22
24
Плей-офф
Реал Сосьедад21
25 Ницца21
26 Порту21
27 Юнион21
28 Рома21
29 Лудогорец21
30 РФШ21
31 Ференцварош20
32 Маккаби Т-А20
33 ПАОК20
34 Карабах20
35 Динамо К20
36 Бешикташ20

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