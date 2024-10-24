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Рапид В - Ноа 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Вена, Австрия), вместимость: 28345
24 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Рапид В
Ноа

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рапид В - Ноа, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рапид В
Вена, Австрия
Ноа
Ереван, Армения
Главные тренеры
ГерманияРоберт Клаус
История личных встреч
20.10.2024Австрия — Бундеслига10-й турРапид В2 : 1
06.10.2024Австрия — Бундеслига9-й тур0 : 1Рапид В
02.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 2Рапид В
28.09.2024Австрия — Бундеслига8-й турРапид В1 : 1
22.09.2024Австрия — Бундеслига7-й турРапид В2 : 1
20.10.2024Армения — Премьер-лига12-й турНоа5 : 0
16.10.2024Армения — Премьер-лига11-й тур0 : 6Ноа
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турНоа2 : 0
29.09.2024Армения — Премьер-лига9-й тур2 : 1Ноа
24.09.2024Армения — Премьер-лига8-й турНоа2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Серкль Брюгге13
2
1/8 финала
Омония13
3
1/8 финала
Пафос13
4
1/8 финала
Лугано13
5
1/8 финала
Мольде13
6
1/8 финала
Челси13
7
1/8 финала
Витория Гимарайнш13
8
1/8 финала
Ноа13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Хайденхайм13
11
Плей-офф
Ягеллония13
12
Плей-офф
Хартс13
13
Плей-офф
Рапид В13
14
Плей-офф
Легия13
15
Плей-офф
Астана13
16
Плей-офф
Юргорден11
17
Плей-офф
ЛАСК11
18
Плей-офф
Панатинаикос11
19
Плей-офф
АПОЭЛ11
20
Плей-офф
Шэмрок Роверс11
21
Плей-офф
Борац Б-Л11
22
Плей-офф
Истанбул Башакшехир10
23
Плей-офф
Олимпия Л10
24
Плей-офф
Копенгаген10
25 Динамо Мн10
26 Бетис10
27 ТСЦ10
28 Гент10
29 Целе10
30 Млада-Болеслав10
31 ТНС10
32 Петрокуб10
33 ХИК10
34 Ларн10
35 Санкт-Галлен10
36 Викингур Р10

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