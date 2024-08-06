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Ягеллония - Петрокуб 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
24 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Ягеллония
Петрокуб

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Петрокуб, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
История личных встреч
19.10.2024Польша — Экстракласса12-й тур1 : 3Ягеллония
06.10.2024Польша — Экстракласса11-й турЯгеллония1 : 1
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 2Ягеллония
29.09.2024Польша — Экстракласса10-й тур0 : 1Ягеллония
25.09.2024Польша — Экстракласса4-й тур0 : 2Ягеллония
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турПетрокуб1 : 4
29.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчПетрокуб1 : 2
22.08.2024Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч4 : 0Петрокуб
13.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 0Петрокуб
06.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчПетрокуб1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Серкль Брюгге13
2
1/8 финала
Омония13
3
1/8 финала
Пафос13
4
1/8 финала
Лугано13
5
1/8 финала
Мольде13
6
1/8 финала
Челси13
7
1/8 финала
Витория Гимарайнш13
8
1/8 финала
Ноа13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Хайденхайм13
11
Плей-офф
Ягеллония13
12
Плей-офф
Хартс13
13
Плей-офф
Рапид В13
14
Плей-офф
Легия13
15
Плей-офф
Астана13
16
Плей-офф
Юргорден11
17
Плей-офф
ЛАСК11
18
Плей-офф
Панатинаикос11
19
Плей-офф
АПОЭЛ11
20
Плей-офф
Шэмрок Роверс11
21
Плей-офф
Борац Б-Л11
22
Плей-офф
Истанбул Башакшехир10
23
Плей-офф
Олимпия Л10
24
Плей-офф
Копенгаген10
25 Динамо Мн10
26 Бетис10
27 ТСЦ10
28 Гент10
29 Целе10
30 Млада-Болеслав10
31 ТНС10
32 Петрокуб10
33 ХИК10
34 Ларн10
35 Санкт-Галлен10
36 Викингур Р10

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