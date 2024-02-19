Крылья Советов - Динамо М 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
24 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Марцел Личка
История личных встреч
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|17.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|18.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|5 : 1
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|05.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|01.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|23.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 6
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3 5 : 3
|20.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Крылья Советов» — «Динамо». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|6
|15
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8
|4
|Крылья Советов
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|6
|17
|2
|Ростов
|6
|11
|3
|Химки
|6
|5
|4
|Оренбург
|6
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|6
|14
|2
|Ахмат
|6
|9
|3
|Краснодар
|6
|9
|4
|Пари Нижний Новгород
|6
|4
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|6
|16
|2
|Рубин
|6
|9
|3
|Акрон
|6
|8
|4
|Факел
|6
|3