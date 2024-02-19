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Крылья Советов - Динамо М 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
24 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Крылья Советов
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Динамо М5 : 1Крылья Советов
17.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
18.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М4 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М5 : 1Крылья Советов
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1Крылья Советов
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов3 : 3Динамо М
05.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
01.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Динамо М1 : 1Крылья Советов
23.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Крылья Советов2 : 1Динамо М
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов0 : 2Динамо М
20.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Крылья Советов
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов0 : 6
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Крылья Советов
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 2Крылья Советов
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Крылья Советов3 : 3 5 : 3
20.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 4Динамо М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 1Динамо М
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М1 : 2
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М0 : 2
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Динамо М2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Крылья Советов» — «Динамо». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М615
2 Динамо М58
3 Динамо Мх68
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М617
2 Ростов611
3 Химки65
4 Оренбург63
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА614
2 Ахмат69
3 Краснодар69
4 Пари Нижний Новгород64
Группа D
КомандаИО
1 Зенит616
2 Рубин69
3 Акрон68
4 Факел63

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