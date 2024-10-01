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Лестер Сити - Ноттингем Форест 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
25 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Лестер Сити
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ноттингем Форест, которое состоится 25 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
3 Бельгия зщ Ваут Фас
5 Италия зщ Калеб Околи
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
22 Англия пз Оливер Скипп
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
18 Гана нп Джордан Айю
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
19 Испания зщ Алекс Морено
22 Англия пз Райан Йейтс
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ноттингем Форест2 : 0Лестер Сити
03.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Лестер Сити4 : 0Ноттингем Форест
06.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Ноттингем Форест4 : 1Лестер Сити
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 3Лестер Сити
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Лестер Сити1 : 0
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Лестер Сити
24.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 0 0 : 3Лестер Сити
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Лестер Сити1 : 1
21.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест1 : 0
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль821
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити820
3
Лига чемпионов
Арсенал817
4
Лига чемпионов
Астон Вилла817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион815
6 Челси814
7 Тоттенхэм Хотспур813
8 Ноттингем Форест813
9 Ньюкасл Юнайтед812
10 Фулхэм811
11 Борнмут811
12 Манчестер Юнайтед811
13 Брентфорд810
14 Лестер Сити89
15 Вест Хэм Юнайтед88
16 Эвертон88
17 Ипсвич Таун84
18
Зона вылета
Кристал Пэлас83
19
Зона вылета
Саутгемптон81
20
Зона вылета
Вулверхэмптон81

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