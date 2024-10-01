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Эспаньол - Севилья 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
25 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Эспаньол
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Севилья, которое состоится 25 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Севилья
Севилья
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
12 Испания зщ Альваро Техеро
22 Испания зщ Карлос Ромеро
20 Чехия пз Алекс Крал
10 Испания пз Поль Лосано
17 Испания нп Хофре Каррерас
24 Франция нп Ирвен Кардона
9 Аргентина нп Алехо Велис
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
32 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
22 Франция зщ Луак Баде
23 Бразилия зщ Маркан
3 Испания зщ Адрия Педроса
6 Сербия зщ Неманья Гудель
18 Франция пз Люсьен Агуме
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
27 Бельгия пз Станис Идумбо-Музамбо
14 Испания нп Херард Фернандес
7 Испания нп Исаак Ромеро
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Испания Гарсия Пимьента
История личных встреч
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Севилья3 : 2Эспаньол
10.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Эспаньол2 : 3Севилья
20.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Эспаньол1 : 1Севилья
25.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Севилья2 : 0Эспаньол
16.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Севилья2 : 2Эспаньол
18.08.2019 Испания - Примера 1-й тур Эспаньол0 : 2Севилья
17.03.2019 Испания - Примера 28-й тур Эспаньол0 : 1Севилья
11.11.2018 Испания - Примера 12-й тур Севилья2 : 1Эспаньол
20.01.2018 Испания - Примера 20-й тур Эспаньол0 : 3Севилья
19.08.2017 Испания - Примера 1-й тур Севилья1 : 1Эспаньол
19.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 4 : 1Эспаньол
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Эспаньол2 : 1
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 1 : 0Эспаньол
26.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Эспаньол1 : 2
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 4 : 1Эспаньол
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 5 : 1Севилья
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Севилья1 : 0
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 1 : 1Севилья
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Севилья2 : 1
20.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 2 : 1Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1027
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
3
Лига чемпионов
Атлетико М1020
4
Лига чемпионов
Вильярреал1018
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1017
7 Бетис1015
8 Осасуна1015
9 Райо Вальекано1013
10 Сельта1013
11 Реал Сосьедад1012
12 Жирона1012
13 Севилья1012
14 Эспаньол1010
15 Алавес1010
16 Хетафе109
17 Леганес108
18
Зона вылета
Вальядолид108
19
Зона вылета
Лас-Пальмас106
20
Зона вылета
Валенсия106

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