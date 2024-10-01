Эспаньол - Севилья 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
25 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Севилья, которое состоится 25 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|20
|пз
|Алекс Крал
|10
|пз
|Поль Лосано
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|24
|нп
|Ирвен Кардона
|9
|нп
|Алехо Велис
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|23
|зщ
|Маркан
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|27
|пз
|Станис Идумбо-Музамбо
|14
|нп
|Херард Фернандес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 2
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 3
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|18.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|11.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|20.01.2018
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 3
|19.08.2017
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|4 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|4 : 1
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|10
|17
|7
|Бетис
|10
|15
|8
|Осасуна
|10
|15
|9
|Райо Вальекано
|10
|13
|10
|Сельта
|10
|13
|11
|Реал Сосьедад
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Севилья
|10
|12
|14
|Эспаньол
|10
|10
|15
|Алавес
|10
|10
|16
|Хетафе
|10
|9
|17
|Леганес
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6