01:21 ()
Свернуть список

Майнц - Боруссия М 25 Октября прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
25 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Майнц
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия М, которое состоится 25 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия М
Мёнхенгладбах
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
3 Германия зщ Моритц Йенц
5 Германия зщ Максим Лайч
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
11 Германия пз Арминдо Зиб
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
33 Германия вр Мориц Николас
22 Австрия зщ Штефан Лайнер
3 Япония зщ Коу Итакура
5 Германия зщ Марвин Фридрих
29 США зщ Джозеф Скалли
27 Германия пз Рокко Райц
8 Германия пз Юлиан Вайгль
9 Франция пз Франк Онора
14 Франция пз Алассан Плеа
25 Германия нп Робин Хак
11 Германия нп Тим Кляйндинст
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
06.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия М2 : 2Майнц
24.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Майнц4 : 0Боруссия М
04.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия М0 : 1Майнц
03.04.2022 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия М1 : 1Майнц
05.11.2021 Германия - Бундеслига 11-й тур Майнц1 : 1Боруссия М
20.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Боруссия М1 : 2Майнц
24.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Майнц2 : 3Боруссия М
25.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия М3 : 1Майнц
24.08.2019 Германия - Бундеслига 2-й тур Майнц1 : 3Боруссия М
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Майнц0 : 2
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 3Майнц
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 2
20.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 3Майнц
15.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Майнц1 : 2
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Боруссия М3 : 2
04.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 2 : 1Боруссия М
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия М1 : 0
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 0Боруссия М
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия М1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария717
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг717
3
Лига чемпионов
Фрайбург715
4
Лига чемпионов
Байер714
5
Лига Европы
Унион714
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф713
7 Боруссия Д713
8 Вердер711
9 Хайденхайм79
10 Штутгарт79
11 Боруссия М79
12 Майнц78
13 Вольфсбург77
14 Хоффенхайм77
15 Аугсбург77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули74
17
Зона вылета
Хольштайн72
18
Зона вылета
Бохум71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close