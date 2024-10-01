Майнц - Боруссия М 25 Октября прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
25 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия М, которое состоится 25 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Максим Лайч
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|11
|пз
|Арминдо Зиб
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|33
|вр
|Мориц Николас
|22
|зщ
|Штефан Лайнер
|3
|зщ
|Коу Итакура
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|24.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|04.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|05.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 3
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 2
|04.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Унион
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|7
|13
|7
|Боруссия Д
|7
|13
|8
|Вердер
|7
|11
|9
|Хайденхайм
|7
|9
|10
|Штутгарт
|7
|9
|11
|Боруссия М
|7
|9
|12
|Майнц
|7
|8
|13
|Вольфсбург
|7
|7
|14
|Хоффенхайм
|7
|7
|15
|Аугсбург
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|1