Алмере Сити - НЕК Неймеген 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
25 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - НЕК Неймеген, которое состоится 25 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|22
|зщ
|Тео Барбе
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|19
|пз
|Том Хайе
|8
|пз
|Anas Tahiri
|27
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|9
|нп
|Томас Робине
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|11
|нп
|Башар Ональ
|25
|нп
|Сами Уаисса
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Хедвигес Мадуро
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 4
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 4
|15.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд
|0 : 4
|02.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|31-й тур
|2 : 0
|20.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 1
|13.12.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 3
|22.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|5 : 0
|05.10.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|19.01.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 5
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|8
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|9
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|9
|12
|9
|НАК Бреда
|9
|12
|10
|Спарта
|9
|11
|11
|Фортуна
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Гронинген
|9
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|9
|3
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|9
|1