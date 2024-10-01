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Алмере Сити - НЕК Неймеген 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
25 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Алмере Сити
НЕК Неймеген

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - НЕК Неймеген, которое состоится 25 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
22 Франция зщ Тео Барбе
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
19 Нидерланды пз Том Хайе
8 Бельгия пз Anas Tahiri
27 Франция пз Логан Делорье-Шобе
11 Франция нп Жуниор Кадиль
9 Франция нп Томас Робине
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Испания зщ Иван Маркес
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
23 Япония пз Кодаи Сано
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
11 Нидерланды нп Башар Ональ
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Нидерланды Хедвигес Мадуро
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Алмере Сити1 : 4НЕК Неймеген
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур НЕК Неймеген1 : 1Алмере Сити
11.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Алмере Сити0 : 4НЕК Неймеген
15.05.2021 Нидерланды - Переходной турнир 1-й раунд Алмере Сити0 : 4НЕК Неймеген
02.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 31-й тур Алмере Сити2 : 0НЕК Неймеген
20.09.2020 Нидерланды - Первый дивизион 4-й тур НЕК Неймеген0 : 1Алмере Сити
13.12.2019 Нидерланды - Первый дивизион 19-й тур НЕК Неймеген2 : 3Алмере Сити
22.02.2019 Нидерланды - Первый дивизион 26-й тур НЕК Неймеген5 : 0Алмере Сити
05.10.2018 Нидерланды - Первый дивизион 8-й тур Алмере Сити1 : 0НЕК Неймеген
19.01.2018 Нидерланды - Первый дивизион 21-й тур Алмере Сити3 : 2НЕК Неймеген
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 2Алмере Сити
04.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Алмере Сити0 : 1
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 0Алмере Сити
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Алмере Сити0 : 5
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 0Алмере Сити
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур НЕК Неймеген3 : 0
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур НЕК Неймеген1 : 1
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур НЕК Неймеген1 : 2
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 0НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен927
2
Лига чемпионов
Утрехт822
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд816
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар916
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс716
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс913
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II912
9 НАК Бреда912
10 Спарта911
11 Фортуна911
12 НЕК Неймеген910
13 Гронинген99
14 Хераклес99
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Херенвен98
17
Зона вылета
Алмере Сити93
18
Зона вылета
Валвейк91

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