Славия-Мозырь - Сморгонь 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
25 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Сморгонь, которое состоится 25 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|31.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|14.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|4 : 1
|31.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 3
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|23
|56
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|25
|56
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|24
|48
|4
|Динамо-Брест
|25
|41
|5
|Витебск
|25
|41
|6
|Гомель
|25
|36
|7
|Слуцк
|25
|35
|8
|БАТЭ
|25
|34
|9
|Арсенал
|25
|33
|10
|Ислочь
|25
|31
|11
|Славия-Мозырь
|25
|29
|12
|Сморгонь
|24
|23
|13
|Минск
|25
|23
|14
|Нафтан
|25
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|25
|14
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|25
|1