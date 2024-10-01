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Славия-Мозырь - Сморгонь 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
25 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Славия-Мозырь
Сморгонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Сморгонь, которое состоится 25 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
31.05.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Сморгонь3 : 3Славия-Мозырь
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь0 : 2Славия-Мозырь
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь4 : 1Сморгонь
31.07.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Сморгонь0 : 2Славия-Мозырь
04.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 1Сморгонь
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 0Славия-Мозырь
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь2 : 3
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 0
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Славия-Мозырь
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Сморгонь2 : 0
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 3 : 2Сморгонь
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Сморгонь0 : 3
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Сморгонь
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Сморгонь0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2356
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2556
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2448
4 Динамо-Брест2541
5 Витебск2541
6 Гомель2536
7 Слуцк2535
8 БАТЭ2534
9 Арсенал2533
10 Ислочь2531
11 Славия-Мозырь2529
12 Сморгонь2423
13 Минск2523
14 Нафтан2521
15
Зона вылета
Днепр М2514
16
Зона вылета
Шахтёр С251

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