Нюрнберг - Ян 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
25 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ян, которое состоится 25 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Ян
Регенсбург
История личных встреч
|11.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|06.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|19.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|12.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|27.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|18.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 2
|27.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|23.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|06.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 3
|04.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|9
|20
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|9
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|9
|18
|4
|Магдебург
|9
|16
|5
|Падерборн 07
|9
|16
|6
|Ганновер-96
|9
|16
|7
|Герта
|9
|14
|8
|Эльверсберг
|9
|13
|9
|Нюрнберг
|9
|13
|10
|Кёльн
|9
|12
|11
|Кайзерслаутерн
|9
|12
|12
|Гройтер Фюрт
|9
|10
|13
|Дармштадт 98
|9
|9
|14
|Шальке-04
|9
|8
|15
|Ульм 1846
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ян
|9
|4