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Нюрнберг - Ян 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
25 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Нюрнберг
Ян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ян, которое состоится 25 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Ян
Регенсбург
История личных встреч
11.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Нюрнберг1 : 0Ян
06.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Ян0 : 0Нюрнберг
19.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Нюрнберг2 : 0Ян
12.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ян2 : 2Нюрнберг
27.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Нюрнберг0 : 1Ян
18.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ян1 : 1Нюрнберг
26.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ян2 : 2Нюрнберг
27.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Нюрнберг1 : 1Ян
23.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Нюрнберг2 : 2Ян
06.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Ян0 : 1Нюрнберг
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 0 : 4Нюрнберг
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Нюрнберг3 : 2
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 0Нюрнберг
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Нюрнберг0 : 2
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 2Нюрнберг
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ян0 : 3
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 3 : 0Ян
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ян0 : 0
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Ян0 : 3
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 5 : 0Ян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна920
2
Повышение
Карлсруэ919
3
Плей-офф за повышение
Гамбург918
4 Магдебург916
5 Падерборн 07916
6 Ганновер-96916
7 Герта914
8 Эльверсберг913
9 Нюрнберг913
10 Кёльн912
11 Кайзерслаутерн912
12 Гройтер Фюрт910
13 Дармштадт 9899
14 Шальке-0498
15 Ульм 184697
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б97
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер96
18
Зона вылета
Ян94

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