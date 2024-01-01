Бристоль Сити - Лидс Юнайтед 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
26 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 26 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|02.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 1
|15.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|04.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 3
|09.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 1
|24.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 0
|18.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 2
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 3
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 1
|27.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 1
|18.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|2 : 2
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|11
|25
| 2
Повышение
|Бёрнли
|11
|22
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|11
|22
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|11
|19
| 5
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|11
|19
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|11
|19
|7
|Норвич Сити
|11
|17
|8
|Мидлсбро
|11
|17
|9
|Уотфорд
|11
|16
|10
|Бристоль Сити
|11
|15
|11
|Оксфорд Юнайтед
|11
|14
|12
|Дерби Каунти
|11
|14
|13
|Миллуолл
|11
|13
|14
|Суонси Сити
|11
|13
|15
|Халл Сити
|11
|13
|16
|Престон Норт Энд
|11
|13
|17
|Сток Сити
|11
|12
|18
|Шеффилд Уэнсдей
|11
|12
|19
|Лутон Таун
|11
|11
|20
|Кардифф Сити
|11
|11
|21
|Плимут Аргайл
|11
|11
| 22
Зона вылета
|Ковентри Сити
|11
|9
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|8
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|11
|8