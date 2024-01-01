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Бристоль Сити - Лидс Юнайтед 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
26 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Бристоль Сити
Лидс Юнайтед

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 26 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
02.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Бристоль Сити0 : 1Лидс Юнайтед
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Бристоль Сити
15.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Бристоль Сити
04.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Бристоль Сити1 : 3Лидс Юнайтед
09.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Бристоль Сити0 : 1Лидс Юнайтед
24.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Бристоль Сити
18.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Бристоль Сити
21.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Бристоль Сити0 : 3Лидс Юнайтед
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Бристоль Сити
27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Бристоль Сити1 : 0Лидс Юнайтед
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 2Бристоль Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 2Бристоль Сити
06.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бристоль Сити1 : 1
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бристоль Сити0 : 0
29.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 1 : 1Бристоль Сити
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
18.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
04.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1125
2
Повышение
Бёрнли1122
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1122
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1119
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1119
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1119
7 Норвич Сити1117
8 Мидлсбро1117
9 Уотфорд1116
10 Бристоль Сити1115
11 Оксфорд Юнайтед1114
12 Дерби Каунти1114
13 Миллуолл1113
14 Суонси Сити1113
15 Халл Сити1113
16 Престон Норт Энд1113
17 Сток Сити1112
18 Шеффилд Уэнсдей1112
19 Лутон Таун1111
20 Кардифф Сити1111
21 Плимут Аргайл1111
22
Зона вылета
Ковентри Сити119
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс118
24
Зона вылета
Портсмут118

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