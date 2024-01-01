Вальядолид - Вильярреал 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
26 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Вильярреал, которое состоится 26 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|5
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Давид Торрес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|пз
|Селим Амалла
|12
|пз
|Марио Мартин
|23
|пз
|Ануар
|11
|пз
|Рауль Моро
|7
|нп
|Мамаду Силла
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|15
|нп
|Тьерно Барри
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|13.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|02.11.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|08.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|08.02.2019
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|30.09.2018
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|25.01.2014
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|25.08.2013
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 1
|18.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|30.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|24
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|10
|17
|7
|Бетис
|10
|15
|8
|Осасуна
|10
|15
|9
|Райо Вальекано
|10
|13
|10
|Сельта
|10
|13
|11
|Реал Сосьедад
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Севилья
|10
|12
|14
|Эспаньол
|10
|10
|15
|Алавес
|10
|10
|16
|Хетафе
|10
|9
|17
|Леганес
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|10
|6