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Вальядолид - Вильярреал 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
26 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Вальядолид
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Вильярреал, которое состоится 26 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Вильярреал
Вильярреал
13ЭстонияврКарл Хейн
2ИспаниязщЛуис Перес
5ИспаниязщХави Санчес
3ИспаниязщДавид Торрес
22БразилиязщЛукас Роза
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
21МароккопзСелим Амалла
12ИспанияпзМарио Мартин
23Мароккопз Ануар
11ИспанияпзРауль Моро
7СенегалнпМамаду Силла
13ИспанияврДиего Конде
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
15ФранциянпТьерно Барри
11МарокконпИльяс Ахомаш
Главные тренеры
УругвайПауло Пессолано
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
15.04.2023Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 2Вальядолид
13.08.2022Испания - Примера1-й турВальядолид0 : 3Вильярреал
13.05.2021Испания - Примера36-й турВальядолид0 : 2Вильярреал
02.11.2020Испания - Примера8-й турВильярреал2 : 0Вальядолид
08.02.2020Испания - Примера23-й турВальядолид1 : 1Вильярреал
21.09.2019Испания - Примера5-й турВильярреал2 : 0Вальядолид
08.02.2019Испания - Примера23-й турВальядолид0 : 0Вильярреал
30.09.2018Испания - Примера7-й турВильярреал0 : 1Вальядолид
25.01.2014Испания - Примера21-й турВальядолид1 : 0Вильярреал
25.08.2013Испания - Примера2-й турВильярреал2 : 1Вальядолид
18.10.2024Испания — Примера10-й тур2 : 3Вальядолид
05.10.2024Испания — Примера9-й турВальядолид1 : 2
27.09.2024Испания — Примера8-й турВальядолид1 : 2
24.09.2024Испания — Примера7-й тур2 : 1Вальядолид
21.09.2024Испания — Примера6-й турВальядолид0 : 0
20.10.2024Испания — Примера10-й турВильярреал1 : 1
05.10.2024Испания — Примера9-й тур2 : 0Вильярреал
30.09.2024Испания — Примера8-й турВильярреал3 : 1
26.09.2024Испания — Примера7-й тур1 : 2Вильярреал
22.09.2024Испания — Примера6-й турВильярреал1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1027
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1024
3
Лига чемпионов
Атлетико М1020
4
Лига чемпионов
Вильярреал1018
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1017
7 Бетис1015
8 Осасуна1015
9 Райо Вальекано1013
10 Сельта1013
11 Реал Сосьедад1012
12 Жирона1012
13 Севилья1012
14 Эспаньол1010
15 Алавес1010
16 Хетафе109
17 Леганес108
18
Зона вылета
Вальядолид108
19
Зона вылета
Лас-Пальмас106
20
Зона вылета
Валенсия106

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