Херенвен - Спарта 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
26 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Спарта, которое состоится 26 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Спарта
Роттердам
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|19
|пз
|Симон Ольссон
|21
|пз
|Espen van Ee
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|26
|нп
|Dimitris Rallis
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Бойд Рейт
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|13
|зщ
|Marvin Young
|5
|зщ
|Mike Kleijn
|8
|пз
|Пелле Клемент
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Мохамед Нассо
|9
|нп
|Шарль-Андреас Брим
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|4 : 0
|05.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 4
|09.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|26.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|8
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|9
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|9
|12
|9
|НАК Бреда
|9
|12
|10
|Спарта
|9
|11
|11
|Фортуна
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Гронинген
|9
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|9
|3
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|9
|1