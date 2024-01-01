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Херенвен - Спарта 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
26 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Херенвен
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Спарта, которое состоится 26 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Спарта
Роттердам
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
45 Норвегия зщ Oliver Braude
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
5 Польша зщ Павел Бохневич
11 Германия зщ Матс Кёлерт
19 Швеция пз Симон Ольссон
21 Нидерланды пз Espen van Ee
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
10 Бельгия пз Ilias Sebaoui
20 Дания нп Jacob Trenskow
26 Нидерланды нп Dimitris Rallis
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Нидерланды зщ Бойд Рейт
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
13 Нидерланды зщ Marvin Young
5 Нидерланды зщ Mike Kleijn
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
6 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Камиель Негли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
11 Нидерланды пз Мохамед Нассо
9 Канада нп Шарль-Андреас Брим
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Спарта2 : 1Херенвен
27.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Херенвен1 : 3Спарта
15.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Спарта4 : 0Херенвен
05.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Херенвен0 : 0Спарта
03.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Спарта1 : 1Херенвен
11.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Херенвен0 : 0Спарта
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен1 : 2Спарта
01.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Спарта1 : 4Херенвен
09.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен2 : 1Спарта
26.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Херенвен2 : 1Спарта
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 0Херенвен
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Херенвен1 : 1
27.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1Херенвен
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Херенвен2 : 1
17.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Херенвен
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Спарта2 : 2
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Спарта
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Спарта1 : 1
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 2Спарта
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Спарта1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен927
2
Лига чемпионов
Утрехт822
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд816
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар916
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс716
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс913
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II912
9 НАК Бреда912
10 Спарта911
11 Фортуна911
12 НЕК Неймеген910
13 Гронинген99
14 Хераклес99
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Херенвен98
17
Зона вылета
Алмере Сити93
18
Зона вылета
Валвейк91

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