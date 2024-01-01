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Зенит - Локомотив М 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
27 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
ЗенитЛокомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Локомотив М, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 2Локомотив М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 1Зенит
03.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М3 : 1Зенит
24.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит1 : 2Локомотив М
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 2Зенит
30.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0Локомотив М
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Зенит3 : 1Локомотив М
15.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Локомотив М1 : 1Зенит
17.07.2021 Суперкубок России Финал Зенит3 : 0Локомотив М
02.05.2021 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Зенит6 : 1Локомотив М
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 2Локомотив М
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур 0 : 1Зенит
18.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 5Зенит
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 0 : 0Зенит
12.10.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Зенит4 : 1
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 2Локомотив М
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 2 : 2 7 : 8Локомотив М
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 0Локомотив М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 2
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Локомотив М1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура РПЛ: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1230
2 Зенит1229
3 Локомотив М1227
4 ЦСКА1324
5 Динамо М1223
6 Спартак М1219
7 Рубин1215
8 Акрон1313
9 Ростов1313
10 Крылья Советов1212
11 Динамо Мх1312
12 Пари Нижний Новгород1212
13
Стыковая зона
Химки1211
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург128

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