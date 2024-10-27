Марсель - ПСЖ 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
27 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 27 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|20
|зщ
|Лилиан Брассье
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|11
|пз
|Амин Арит
|44
|пз
|Луис Энрике
|9
|нп
|Элье Ваи
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Луис Энрике
История личных встреч
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|13.01.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|2 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Лиги 1: «Марсель» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Ланс
|8
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|9
|14
|7
|Лион
|8
|13
|8
|Брест
|9
|13
|9
|Ренн
|9
|11
|10
|Ницца
|8
|10
|11
|Нант
|8
|10
|12
|Страсбург
|8
|10
|13
|Осер
|8
|9
|14
|Анже
|9
|7
|15
|Сент-Этьен
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|8
|4