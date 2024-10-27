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Марсель - ПСЖ 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
27 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Марсель
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - ПСЖ, которое состоится 27 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
20 Франция зщ Лилиан Брассье
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
25 Франция пз Адриен Рабьо
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
11 Марокко пз Амин Арит
44 Бразилия пз Луис Энрике
9 Франция нп Элье Ваи
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Испания Луис Энрике
История личных встреч
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель0 : 2ПСЖ
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ4 : 0Марсель
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Марсель0 : 3ПСЖ
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Марсель2 : 1ПСЖ
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ1 : 0Марсель
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ2 : 1Марсель
24.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0ПСЖ
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель0 : 2ПСЖ
13.01.2021 Суперкубок Франции Финал ПСЖ2 : 1Марсель
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ0 : 1Марсель
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 5Марсель
04.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Марсель1 : 1
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 0Марсель
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 2 : 3Марсель
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Марсель2 : 0
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур ПСЖ1 : 1
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ4 : 2
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1ПСЖ
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 0ПСЖ
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур ПСЖ3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Лиги 1: «Марсель» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ820
2
Лига чемпионов
Монако820
3
Лига чемпионов
Марсель817
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Ланс814
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс914
7 Лион813
8 Брест913
9 Ренн911
10 Ницца810
11 Нант810
12 Страсбург810
13 Осер89
14 Анже97
15 Сент-Этьен97
16
Стыковая зона
Тулуза86
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье84

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