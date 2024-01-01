АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 27 Октября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
27 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 27 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|16
|пз
|Сеия Маикума
|14
|пз
|Кристиян Белич
|8
|пз
|Йорди Класи
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|17
|пз
|Джейден Аддай
|22
|нп
|Максим Деккер
|21
|нп
|Эрнест Поку
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|8
|пз
|Эверт Линторст
|21
|пз
|Enric Llansana
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|7
|пз
|Якоб Бреум
|19
|пз
|Оливер Антман
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Рене Хаке
История личных встреч
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 1
|25.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 4
|07.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 4
|26.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 0
|13.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 3
|24.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 2
|21.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 2
|06.12.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|8
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|10
|14
|9
|Гоу Эхед Иглс
|9
|13
|10
|Виллем II
|9
|12
|11
|Спарта
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|10
|10
|13
|Гронинген
|10
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|Херенвен
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1