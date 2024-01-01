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АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 27 Октября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
27 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Ричард Мартенс (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 27 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
16 Япония пз Сеия Маикума
14 Сербия пз Кристиян Белич
8 Нидерланды пз Йорди Класи
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
17 Нидерланды пз Джейден Аддай
22 Нидерланды нп Максим Деккер
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
1 Германия вр Лука Плогман
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
29 Дания зщ Аске Адельгор
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
21 Нидерланды пз Enric Llansana
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
7 Дания пз Якоб Бреум
19 Финляндия пз Оливер Антман
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3АЗ Алкмар
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар5 : 1Гоу Эхед Иглс
25.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4АЗ Алкмар
07.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар2 : 0Гоу Эхед Иглс
13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 4АЗ Алкмар
26.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар5 : 0Гоу Эхед Иглс
13.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3АЗ Алкмар
24.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар2 : 2Гоу Эхед Иглс
21.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2АЗ Алкмар
06.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур АЗ Алкмар2 : 0Гоу Эхед Иглс
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур АЗ Алкмар1 : 2
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 0АЗ Алкмар
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 2 : 0АЗ Алкмар
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур АЗ Алкмар1 : 2
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 5
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 1
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 0 : 1Гоу Эхед Иглс
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 1 : 2Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1030
2
Лига чемпионов
Утрехт822
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд816
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар916
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс716
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте915
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1014
9 Гоу Эхед Иглс913
10 Виллем II912
11 Спарта911
12 НЕК Неймеген1010
13 Гронинген109
14 Хераклес99
15 Херенвен98
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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