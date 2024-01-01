Брага - Фаренсе 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
27 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Фаренсе, которое состоится 27 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Фаренсе
Фару
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|19
|зщ
|Адриан Марин
|6
|пз
|Витор Карвальо
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|77
|нп
|Габри Мартинес
|90
|нп
|Роберто Фернандес
|33
|вр
|Рикарду Велью
|44
|зщ
|Лукас Африко
|4
|зщ
|Artur Jorge
|34
|зщ
|Раул
|28
|зщ
|Pastor
|31
|зщ
|Дерик Теодоро Сантос Полони
|6
|пз
|Анжело Нето
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|11
|пз
|Алекс Бермехо
|7
|нп
|Элвеш Бальде
|19
|нп
|Алехандро Мильян
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|18.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|29.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.11.2015
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|0 : 1 ДВ
|23.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|2 : 4
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|30.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|24
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|8
|21
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Санта-Клара
|9
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бенфика
|7
|16
|5
|Витория Гимарайнш
|8
|14
|6
|Брага
|8
|14
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|8
|13
|9
|Каза Пия
|9
|11
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|Эшторил
|9
|9
|12
|АВС
|8
|9
|13
|Риу Аве
|8
|8
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|8
|4