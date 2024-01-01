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Брага - Фаренсе 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
27 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Брага
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Фаренсе, которое состоится 27 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Фаренсе
Фару
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
4 Мали зщ Сику Ньякате
19 Испания зщ Адриан Марин
6 Бразилия пз Витор Карвальо
29 Франция пз Жан-Батист Горби
21 Португалия пз Рикарду Орта
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
77 Испания нп Габри Мартинес
90 Испания нп Роберто Фернандес
33 Португалия вр Рикарду Велью
44 Бразилия зщ Лукас Африко
4 Португалия зщ Artur Jorge
34 Бразилия зщ Раул
28 Бразилия зщ Pastor
31 Бразилия зщ Дерик Теодоро Сантос Полони
6 Бразилия пз Анжело Нето
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
11 Испания пз Алекс Бермехо
7 Португалия нп Элвеш Бальде
19 Испания нп Алехандро Мильян
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
18.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Брага2 : 1Фаренсе
16.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Фаренсе3 : 1Брага
05.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Фаренсе1 : 2Брага
29.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Брага1 : 0Фаренсе
22.11.2015 Кубок Португалии 4-й раунд Фаренсе0 : 1 ДВБрага
23.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Брага1 : 2
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 2Брага
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 1Брага
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 3 : 0Брага
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Брага4 : 0
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 2 : 4Фаренсе
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Фаренсе1 : 0
30.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 0Фаренсе
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Фаренсе0 : 1
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур 2 : 1Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг824
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту821
3
Квалификация Лиги Европы
Санта-Клара918
4
Квалификация Лиги конференций
Бенфика716
5 Витория Гимарайнш814
6 Брага814
7 Морейренсе914
8 Фамаликан813
9 Каза Пия911
10 Жил Висенте910
11 Эшторил99
12 АВС89
13 Риу Аве88
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела85
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе84

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