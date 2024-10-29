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Балтика - Урал 29 Октября прямая трансляция

29 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
БалтикаУрал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Урал, которое состоится 29 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Балтика2 : 1Урал
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Урал4 : 2Балтика
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика4 : 0Урал
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Урал2 : 1Балтика
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Балтика0 : 1Урал
22.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Урал1 : 0Балтика
21.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Балтика0 : 2Урал
29.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Балтика2 : 2Урал
25.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Урал3 : 0Балтика
14.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 35-й тур Балтика0 : 1Урал
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Балтика2 : 1Урал
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Урал4 : 2Балтика
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 3Балтика
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика7 : 0
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала 0 : 4Балтика
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Балтика2 : 1Урал
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Урал4 : 2Балтика
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 3 : 3Урал
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Урал
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 3Урал
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Пути регионов в Кубке России — 2024/2025: «Балтика» — «Урал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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