Балтика - Урал 29 Октября прямая трансляция
29 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Урал, которое состоится 29 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|22.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
|21.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|0 : 2
|29.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|2 : 2
|25.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|3 : 0
|14.10.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|35-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 2
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|7 : 0
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 4
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 2
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Пути регионов в Кубке России — 2024/2025: «Балтика» — «Урал». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.