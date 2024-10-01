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Вольфсбург - Боруссия Д 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
29 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Вольфсбург
Боруссия Д

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Боруссия Д, которое состоится 29 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Турция Нури Шахин
История личных встреч
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Вольфсбург1 : 1Боруссия Д
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д1 : 0Вольфсбург
07.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия Д6 : 0Вольфсбург
08.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур Вольфсбург2 : 0Боруссия Д
16.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Боруссия Д6 : 1Вольфсбург
27.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Вольфсбург1 : 3Боруссия Д
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Вольфсбург0 : 2Боруссия Д
03.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Боруссия Д2 : 0Вольфсбург
23.05.2020 Германия - Бундеслига 27-й тур Вольфсбург0 : 2Боруссия Д
02.11.2019 Германия - Бундеслига 10-й тур Боруссия Д3 : 0Вольфсбург
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 0 : 0Вольфсбург
20.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Вольфсбург2 : 4
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 1 : 3Вольфсбург
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Вольфсбург2 : 2
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 4 : 3Вольфсбург
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 1Боруссия Д
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 5 : 2Боруссия Д
18.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Боруссия Д2 : 1
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 2 : 1Боруссия Д
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Боруссия Д7 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
29.10
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
29.10
Байер
Эльверсберг
29.10
Аугсбург
Шальке-04
29.10
Ян
Гройтер Фюрт
29.10
Кёльн
Хольштайн
29.10
Штутгарт
Кайзерслаутерн
29.10
Вольфсбург
Боруссия Д
29.10
Падерборн 07
Вердер
30.10
Фрайбург
Гамбург
30.10
Герта
Хайденхайм
30.10
Айнтрахт Ф
Боруссия М
30.10
Динамо Др
Дармштадт 98
30.10
Арминия
Унион
30.10
Хоффенхайм
Нюрнберг
30.10
Майнц
Бавария
30.10

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