Шинник - Чайка 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
30 Октября 2024 года в 17:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Чайка, которое состоится 30 Октября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
|15.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|5 : 1
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 0
|12.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 3
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 3
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 3
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|17.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|5 : 0