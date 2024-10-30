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Шинник - Чайка 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
30 Октября 2024 года в 17:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Шинник
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Чайка, которое состоится 30 Октября 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
15.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Чайка2 : 2Шинник
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Чайка5 : 1Шинник
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Шинник0 : 0Чайка
12.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Шинник2 : 3Чайка
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Шинник
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Шинник1 : 3
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала 0 : 1Шинник
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 0Шинник
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Шинник2 : 0
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 2 : 3Чайка
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Чайка2 : 2
17.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Чайка2 : 0
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Чайка0 : 0
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 5 : 0Чайка

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