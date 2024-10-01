03:13 ()
Свернуть список

Сочи - Спартак Кс 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
30 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
СочиСпартак Кс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Спартак Кс, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Россия Сергей Иванович Бондарь
История личных встреч
30.04.2017 Второй дивизион - Запад 21-й тур Спартак Кс1 : 2Сочи
17.09.2016 Второй дивизион - Запад 9-й тур Сочи3 : 3Спартак Кс
01.11.2015 Второй дивизион - Запад 18-й тур Сочи3 : 2Спартак Кс
12.08.2015 Второй дивизион - Запад 4-й тур Спартак Кс2 : 1Сочи
25.04.2012 Второй дивизион - Запад 40-й тур Спартак Кс0 : 1Сочи
22.08.2011 Второй дивизион - Запад 24-й тур Сочи2 : 3Спартак Кс
24.05.2011 Второй дивизион - Запад 8-й тур Спартак Кс0 : 0Сочи
31.10.2009 Второй дивизион - Запад - 2009 40-й тур Сочи1 : 0Спартак Кс
21.07.2009 Второй дивизион - Запад - 2009 20-й тур Спартак Кс2 : 0Сочи
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 0Сочи
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 0Сочи
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Сочи1 : 0
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи0 : 0
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Сочи2 : 0
26.10.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 15-й тур Спартак Кс3 : 2
20.10.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 14-й тур 2 : 2Спартак Кс
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 2Спартак Кс
12.10.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 13-й тур Спартак Кс0 : 0
06.10.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 12-й тур 0 : 0Спартак Кс
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Пути регионов в Кубке России — 2024/2025: «Сочи» — «Спартак» (Кострома). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close