Сочи - Спартак Кс 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
30 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Спартак Кс, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Сергей Иванович Бондарь
История личных встреч
|30.04.2017
|Второй дивизион - Запад
|21-й тур
|1 : 2
|17.09.2016
|Второй дивизион - Запад
|9-й тур
|3 : 3
|01.11.2015
|Второй дивизион - Запад
|18-й тур
|3 : 2
|12.08.2015
|Второй дивизион - Запад
|4-й тур
|2 : 1
|25.04.2012
|Второй дивизион - Запад
|40-й тур
|0 : 1
|22.08.2011
|Второй дивизион - Запад
|24-й тур
|2 : 3
|24.05.2011
|Второй дивизион - Запад
|8-й тур
|0 : 0
|31.10.2009
|Второй дивизион - Запад - 2009
|40-й тур
|1 : 0
|21.07.2009
|Второй дивизион - Запад - 2009
|20-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|26.10.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|15-й тур
|3 : 2
|20.10.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|14-й тур
|2 : 2
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|12.10.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|13-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|12-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Пути регионов в Кубке России — 2024/2025: «Сочи» — «Спартак» (Кострома). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.