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Венеция - Удинезе 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
30 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Венеция
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Удинезе, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Удинезе
Удине
35 Сербия вр Филип Станкович
27 Италия зщ Антонио Кандела
30 Австрия зщ Михаэль Свобода
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
7 Италия зщ Франческо Дзампано
5 Нидерланды зщ Ридгесиано Хапс
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
6 США пз Джанлука Бузио
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
40 Нигерия вр Мадука Окойе
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
17 Италия нп Лоренцо Лукка
9 Англия нп Кинан Дэвис
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Венеция1 : 2Удинезе
27.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Удинезе3 : 0Венеция
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 2Венеция
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Венеция0 : 2
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 2 : 1Венеция
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 2 : 1Венеция
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Венеция2 : 0
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Удинезе2 : 0
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 0Удинезе
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Удинезе1 : 0
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе2 : 3
25.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М918
3
Лига чемпионов
Ювентус917
4
Лига чемпионов
Аталанта916
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина916
7 Лацио916
8 Милан814
9 Торино914
10 Болонья912
11 Эмполи911
12 Рома910
13 Комо99
14 Кальяри109
15 Верона99
16 Монца98
17 Парма98
18
Зона вылета
Дженоа96
19
Зона вылета
Венеция95
20
Зона вылета
Лечче95

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