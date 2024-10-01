Венеция - Удинезе 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
30 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Удинезе, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Удинезе
Удине
|35
|вр
|Филип Станкович
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|4
|зщ
|Джей Идзес
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|40
|вр
|Мадука Окойе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|9
|нп
|Кинан Дэвис
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Коста Руньяич
История личных встреч
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|27.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|25.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|9
|16
|7
|Лацио
|9
|16
|8
|Милан
|8
|14
|9
|Торино
|9
|14
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Эмполи
|9
|11
|12
|Рома
|9
|10
|13
|Комо
|9
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|9
|8
|17
|Парма
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Венеция
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лечче
|9
|5