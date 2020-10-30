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Эмполи - Интер М 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
30 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Эмполи
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Интер М, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Интер М
Милан
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
21 Италия зщ Маттиа Вити
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
5 Италия пз Альберто Грасси
8 Англия пз Фаустино Анджорин
10 Италия пз Якопо Фаццини
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
17 Норвегия нп Ола Сольбаккен
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
21 Албания пз Кристьян Аслани
7 Польша пз Пётр Зелиньски
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Интер М2 : 0Эмполи
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Эмполи0 : 1Интер М
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Эмполи0 : 3Интер М
23.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Интер М0 : 1Эмполи
06.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Интер М4 : 2Эмполи
19.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Интер М3 : 2 ДВЭмполи
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Эмполи0 : 2Интер М
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Интер М2 : 1Эмполи
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Эмполи0 : 1Интер М
12.02.2017 Италия - Серия А 24-й тур Интер М2 : 0Эмполи
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 1Эмполи
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Эмполи0 : 1
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 2 : 1Эмполи
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Эмполи0 : 0
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 2Эмполи
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Интер М4 : 4
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 1Интер М
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 1Интер М
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Интер М3 : 2
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Интер М4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М918
3
Лига чемпионов
Ювентус917
4
Лига чемпионов
Аталанта916
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина916
7 Лацио916
8 Милан814
9 Торино914
10 Болонья912
11 Эмполи911
12 Рома910
13 Комо99
14 Кальяри109
15 Верона99
16 Монца98
17 Парма98
18
Зона вылета
Дженоа96
19
Зона вылета
Венеция95
20
Зона вылета
Лечче95

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