Эмполи - Интер М 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
30 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Интер М, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Интер М
Милан
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|17
|нп
|Ола Сольбаккен
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 3
|23.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 1
|06.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 2
|19.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 1
|12.02.2017
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|9
|16
|7
|Лацио
|9
|16
|8
|Милан
|8
|14
|9
|Торино
|9
|14
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Эмполи
|9
|11
|12
|Рома
|9
|10
|13
|Комо
|9
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|9
|8
|17
|Парма
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Венеция
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лечче
|9
|5