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Герта - Хайденхайм 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
30 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Герта
Хайденхайм

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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Хайденхайм, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
10.02.2016Кубок Германии1/4 финалаХайденхайм2 : 3Герта
26.10.2024Германия — Вторая Бундеслига10-й тур1 : 3Герта
18.10.2024Германия — Вторая Бундеслига9-й турГерта3 : 1
05.10.2024Германия — Вторая Бундеслига8-й тур2 : 2Герта
29.09.2024Германия — Вторая Бундеслига7-й турГерта1 : 4
21.09.2024Германия — Вторая Бундеслига6-й тур0 : 2Герта
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турХайденхайм0 : 0
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур0 : 1Хайденхайм
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур3 : 2Хайденхайм
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турХайденхайм0 : 1
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турХайденхайм2 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
29.10
Кёльн
Хольштайн
29.10
Штутгарт
Кайзерслаутерн
29.10
Вольфсбург
Боруссия Д
29.10
Падерборн 07
Вердер
30.10
Фрайбург
Гамбург
30.10
Герта
Хайденхайм
30.10
Айнтрахт Ф
Боруссия М
30.10
Динамо Др
Дармштадт 98
30.10
Арминия
Унион
30.10
Хоффенхайм
Нюрнберг
30.10
Майнц
Бавария
30.10

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