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Парла Эскуэла - Валенсия 30 Октября прямая трансляция

30 Октября 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Парла Эскуэла
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парла Эскуэла - Валенсия, которое состоится 30 Октября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парла Эскуэла
Валенсия
Валенсия
История личных встреч
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 1 : 1Валенсия
21.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Валенсия2 : 3
04.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 0 : 0Валенсия
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 3 : 0Валенсия
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Валенсия0 : 0

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