Парла Эскуэла - Валенсия 30 Октября прямая трансляция
30 Октября 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парла Эскуэла - Валенсия, которое состоится 30 Октября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парла Эскуэла
Валенсия
Валенсия
История личных встреч
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0