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Фейеноорд - Аякс 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
30 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фейеноорд
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Аякс, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Аякс
Амстердам
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
33 Словакия зщ Давид Ганцко
16 Испания зщ Уго Буэно
18 Австрия зщ Гернот Траунер
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
14 Бразилия пз Игор Пайшао
38 Гана нп Ибрахим Осман
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
15 Нидерланды зщ Юри Бас
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Фейеноорд6 : 0Аякс
27.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Аякс0 : 4Фейеноорд
05.04.2023 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд1 : 2Аякс
19.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Аякс2 : 3Фейеноорд
22.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд1 : 1Аякс
20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Аякс3 : 2Фейеноорд
19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фейеноорд0 : 2Аякс
09.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фейеноорд0 : 3Аякс
17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Аякс1 : 0Фейеноорд
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс4 : 0Фейеноорд
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 0 : 2Фейеноорд
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 3Фейеноорд
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 5Фейеноорд
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фейеноорд2 : 1
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 3Фейеноорд
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Аякс1 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 0 : 3Аякс
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 4Аякс
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Аякс3 : 1
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 1Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1030
2
Лига чемпионов
Утрехт922
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд919
4
Квалификация Лиги Европы
Аякс819
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1018
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1017
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1014
9 Фортуна1014
10 Виллем II1012
11 Спарта1011
12 Херенвен1011
13 НЕК Неймеген1010
14 Гронинген109
15 Хераклес109
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

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