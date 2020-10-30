Фейеноорд - Аякс 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
30 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Аякс, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Аякс
Амстердам
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|16
|зщ
|Уго Буэно
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|27
|пз
|Антони Миламбо
|14
|пз
|Игор Пайшао
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|19
|нп
|Хулиан Карранса
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|15
|зщ
|Юри Бас
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|6 : 0
|27.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 4
|05.04.2023
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|1 : 2
|19.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|22.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 2
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|09.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 0
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|0 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 4
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|9
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|9
|19
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|8
|19
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|10
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|10
|14
|9
|Фортуна
|10
|14
|10
|Виллем II
|10
|12
|11
|Спарта
|10
|11
|12
|Херенвен
|10
|11
|13
|НЕК Неймеген
|10
|10
|14
|Гронинген
|10
|9
|15
|Хераклес
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1