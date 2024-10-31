Комо - Лацио 31 Октября прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
31 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Лацио, которое состоится 31 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Лацио
Рим
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Альберто Морено
|36
|пз
|Лука Маццители
|23
|пз
|Максимо Перроне
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|16
|нп
|Алиу Фадера
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|2
|зщ
|Самуэль Жиго
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|9
|нп
|Педро Родригес
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Марко Барони
История личных встреч
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|9
|16
|7
|Лацио
|9
|16
|8
|Милан
|9
|14
|9
|Торино
|9
|14
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Эмполи
|10
|11
|12
|Рома
|9
|10
|13
|Комо
|9
|9
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Верона
|10
|9
|16
|Монца
|9
|8
|17
|Парма
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Лечче
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|6