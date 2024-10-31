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Комо - Лацио 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
31 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Комо
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Лацио, которое состоится 31 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Лацио
Рим
1 Италия вр Эмиль Аудеро
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
13 Италия зщ Альберто Доссена
18 Испания зщ Альберто Морено
36 Италия пз Лука Маццители
23 Аргентина пз Максимо Перроне
79 Аргентина пз Николас Пас
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
16 Гамбия нп Алиу Фадера
10 Италия нп Патрик Кутроне
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
2 Франция зщ Самуэль Жиго
13 Италия зщ Алессио Романьоли
30 Португалия зщ Нуну Тавареш
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
9 Испания нп Педро Родригес
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Марко Барони
История личных встреч
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 0Комо
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Комо1 : 1
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 3 : 1Комо
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Комо3 : 2
24.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 3Комо
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Лацио3 : 0
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 0 : 2Лацио
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 0Лацио
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Лацио2 : 1
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Лацио4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1025
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Ювентус917
4
Лига чемпионов
Аталанта916
5
Лига Европы
Удинезе1016
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина916
7 Лацио916
8 Милан914
9 Торино914
10 Болонья912
11 Эмполи1011
12 Рома910
13 Комо99
14 Кальяри109
15 Верона109
16 Монца98
17 Парма98
18
Зона вылета
Венеция108
19
Зона вылета
Лечче108
20
Зона вылета
Дженоа96

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