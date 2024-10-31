Лиссе - Утрехт 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лиссе - Утрехт, которое состоится 31 Октября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лиссе
Лиссе
Утрехт
Утрехт
История личных встреч
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 3
|20.09.2022
|Кубок Нидерландов
|2-й предварительный раунд
|0 : 3
|21.09.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й предварительный раунд
|1 : 2 ДВ
|14.08.2021
|Кубок Нидерландов
|1-й предварительный раунд
|1 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2