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Лиссе - Утрехт 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1-й раунд
Лиссе
Утрехт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лиссе - Утрехт, которое состоится 31 Октября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лиссе
Лиссе
Утрехт
Утрехт
История личных встреч
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд Лиссе1 : 3
20.09.2022 Кубок Нидерландов 2-й предварительный раунд Лиссе0 : 3
21.09.2021 Кубок Нидерландов 2-й предварительный раунд Лиссе1 : 2 ДВ
14.08.2021 Кубок Нидерландов 1-й предварительный раунд 1 : 2Лиссе
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Утрехт0 : 2
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 1Утрехт
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Утрехт3 : 2
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 2Утрехт
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Утрехт3 : 2

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