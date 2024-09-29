Пеньяроль - Ботафого 31 Октября прямая трансляция
31 Октября 2024 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/2 финала. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пеньяроль - Ботафого, которое состоится 31 Октября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пеньяроль
Монтевидео, Уругвай
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
|Артур Жорже
История личных встреч
|24.10.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/2 финала. 1-й матч
|5 : 0
|24.10.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/2 финала. 1-й матч
|5 : 0
|20.10.2024
|Уругвай — Примера
|Клаусура. 9-й тур
|2 : 0
|16.10.2024
|Уругвай — Примера
|Клаусура. 8-й тур
|0 : 1
|12.10.2024
|Уругвай — Примера
|Клаусура. 7-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Уругвай — Примера
|Клаусура. 6-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|24.10.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/2 финала. 1-й матч
|5 : 0
|19.10.2024
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Гремио
Флуминенсе
|2 : 1
|2 : 1 4 : 2
| Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
|1 : 1
|1 : 0
| Коло-Коло
Хуниор
|1 : 0
|1 : 2
| Пеньяроль
Стронгест
|4 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Палмейрас
|2 : 1
|2 : 2
| Тальерес
Ривер Плейт
|0 : 1
|2 : 1
| Насьональ М
Сан-Паулу
|0 : 0
|2 : 0
| Фламенго
Боливар
|2 : 0
|1 : 0
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Коло-Коло
Ривер Плейт
|1 : 1
|1 : 0
| Флуминенсе
Атлетико Минейро
|1 : 0
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Сан-Паулу
|0 : 0
|1 : 1 4 : 5
| Фламенго
Пеньяроль
|0 : 1
|0 : 0
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Атлетико Минейро
Ривер Плейт
|3 : 0
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Пеньяроль
|5 : 0
|31.10
Финал
| Атлетико Минейро
Winner SF 2
|01.12