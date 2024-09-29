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Пеньяроль - Ботафого 31 Октября прямая трансляция

31 Октября 2024 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/2 финала. 2-й матч
Пеньяроль
Ботафого

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пеньяроль - Ботафого, которое состоится 31 Октября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пеньяроль
Монтевидео, Уругвай
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
24.10.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/2 финала. 1-й матч Ботафого5 : 0Пеньяроль
24.10.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/2 финала. 1-й матч Ботафого5 : 0Пеньяроль
20.10.2024 Уругвай — Примера Клаусура. 9-й тур Пеньяроль2 : 0
16.10.2024 Уругвай — Примера Клаусура. 8-й тур 0 : 1Пеньяроль
12.10.2024 Уругвай — Примера Клаусура. 7-й тур Пеньяроль2 : 0
06.10.2024 Уругвай — Примера Клаусура. 6-й тур 2 : 1Пеньяроль
27.10.2024 Бразилия - Серия А 31-й тур 0 : 1Ботафого
24.10.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/2 финала. 1-й матч Ботафого5 : 0Пеньяроль
19.10.2024 Бразилия - Серия А 30-й тур Ботафого1 : 1
05.10.2024 Бразилия - Серия А 29-й тур 0 : 1Ботафого
29.09.2024 Бразилия - Серия А 28-й тур Ботафого0 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Гремио
Флуминенсе
2 : 1 2 : 1 4 : 2
Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
1 : 1 1 : 0
Коло-Коло
Хуниор
1 : 0 1 : 2
Пеньяроль
Стронгест
4 : 0 1 : 0
Команда12
Ботафого
Палмейрас
2 : 1 2 : 2
Тальерес
Ривер Плейт
0 : 1 2 : 1
Насьональ М
Сан-Паулу
0 : 0 2 : 0
Фламенго
Боливар
2 : 0 1 : 0
1/4 финала
Команда12
Коло-Коло
Ривер Плейт
1 : 1 1 : 0
Флуминенсе
Атлетико Минейро
1 : 0 2 : 0
Команда12
Ботафого
Сан-Паулу
0 : 0 1 : 1 4 : 5
Фламенго
Пеньяроль
0 : 1 0 : 0
1/2 финала
Команда12
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
3 : 0 0 : 0
Команда12
Ботафого
Пеньяроль
5 : 0 31.10
Финал
Атлетико Минейро
Winner SF 2
01.12

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