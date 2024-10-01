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Алавес - Мальорка 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
01 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Алавес
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Мальорка, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Испания вр Антонио Сивера
12 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
3 Испания зщ Мануэль Санчес
8 Испания пз Антонио Бланко
6 Испания пз Андер Гевара
18 Испания пз Хон Альдалур
7 Испания нп Карлос Висенте
15 Испания нп Карлос Мартин
11 Испания нп Антонио Мартинес
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
8 Испания пз Ману Морланес
5 Испания пз Омар Маскарель
27 Испания пз Роберт Наварро
10 Испания пз Серхи Дардер
17 Канада нп Кайл Ларин
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Алавес1 : 1Мальорка
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Мальорка0 : 0Алавес
19.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Мальорка2 : 1Алавес
21.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Алавес0 : 1Мальорка
15.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Мальорка1 : 0Алавес
29.09.2019 Испания - Примера 7-й тур Алавес2 : 0Мальорка
30.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Мальорка0 : 0Алавес
28.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур Алавес1 : 0Мальорка
14.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Алавес2 : 0Мальорка
11.10.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур Мальорка2 : 0Алавес
29.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 1Алавес
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 1 : 0Алавес
18.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Алавес2 : 3
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Алавес0 : 3
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 2 : 0Алавес
28.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Мальорка0 : 0
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Мальорка1 : 0
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур 2 : 1Мальорка
27.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 1 : 2Мальорка
23.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 1 : 2Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1124
3
Лига чемпионов
Вильярреал1121
4
Лига чемпионов
Атлетико М1120
5
Лига Европы
Мальорка1118
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис1118
7 Осасуна1118
8 Атлетик Б1118
9 Райо Вальекано1116
10 Севилья1115
11 Сельта1113
12 Реал Сосьедад1112
13 Жирона1112
14 Леганес1111
15 Хетафе1110
16 Эспаньол1110
17 Алавес1110
18
Зона вылета
Лас-Пальмас119
19
Зона вылета
Вальядолид118
20
Зона вылета
Валенсия117

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