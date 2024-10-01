Алавес - Мальорка 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
01 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Мальорка, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Антонио Сивера
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|6
|пз
|Андер Гевара
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Карлос Мартин
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|пз
|Ману Морланес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|27
|пз
|Роберт Наварро
|10
|пз
|Серхи Дардер
|17
|нп
|Кайл Ларин
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|15.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|30.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|0 : 0
|28.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|1 : 0
|14.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|2 : 0
|11.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|2 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|18.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|27.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|23.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|21
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|11
|18
|7
|Осасуна
|11
|18
|8
|Атлетик Б
|11
|18
|9
|Райо Вальекано
|11
|16
|10
|Севилья
|11
|15
|11
|Сельта
|11
|13
|12
|Реал Сосьедад
|11
|12
|13
|Жирона
|11
|12
|14
|Леганес
|11
|11
|15
|Хетафе
|11
|10
|16
|Эспаньол
|11
|10
|17
|Алавес
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7