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Лилль - Лион 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
01 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лилль
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лион, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Лион
Лион
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
2 Алжир зщ Айсса Манди
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
26 Португалия пз Андре Гомеш
8 Англия пз Анхель Гомес
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
23 Бразилия вр Лукас Перри
20 Франция зщ Саэль Кумбеди
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
15 США пз Таннер Тессманн
31 Сербия пз Неманья Матич
7 Франция пз Жордан Верету
17 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
10 Франция нп Александр Ляказетт
11 Бельгия нп Малик Фофана
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Пьер Саж
История личных встреч
06.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Лилль3 : 4Лион
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала Лион2 : 1Лилль
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Лион0 : 2Лилль
10.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль3 : 3Лион
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Лион2 : 2 4 : 2Лилль
30.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Лион1 : 0Лилль
27.02.2022 Франция - Лига 1 26-й тур Лион0 : 1Лилль
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Лилль0 : 0Лион
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Лион2 : 3Лилль
01.11.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль1 : 1Лион
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 0 : 2Лилль
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 3Лилль
18.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 0Лилль
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Лилль2 : 1
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Лилль1 : 0
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Лион2 : 2
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Лион0 : 1
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 4Лион
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Лион2 : 0
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 4Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ923
2
Лига чемпионов
Монако920
3
Лига чемпионов
Марсель917
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль917
5
Лига Европы
Ланс914
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс914
7 Лион914
8 Ницца913
9 Страсбург913
10 Брест913
11 Ренн911
12 Нант910
13 Осер910
14 Тулуза99
15 Анже97
16
Стыковая зона
Сент-Этьен97
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье94

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