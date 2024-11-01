Лилль - Лион 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
01 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Лион, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Лион
Лион
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|2
|зщ
|Айсса Манди
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|26
|пз
|Андре Гомеш
|8
|пз
|Анхель Гомес
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|23
|вр
|Лукас Перри
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|15
|пз
|Таннер Тессманн
|31
|пз
|Неманья Матич
|7
|пз
|Жордан Верету
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|11
|нп
|Малик Фофана
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Пьер Саж
История личных встреч
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|10.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 2
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|9
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ланс
|9
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|9
|14
|7
|Лион
|9
|14
|8
|Ницца
|9
|13
|9
|Страсбург
|9
|13
|10
|Брест
|9
|13
|11
|Ренн
|9
|11
|12
|Нант
|9
|10
|13
|Осер
|9
|10
|14
|Тулуза
|9
|9
|15
|Анже
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|9
|4