Байер - Штутгарт 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
01 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Штутгарт, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Мартен Терье
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|45
|зщ
|Анри Чейз
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|8
|пз
|Энцо Мийо
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|16
|пз
|Атакан Каразор
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|10
|нп
|Эль Билал Туре
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|06.02.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|8
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|14
|7
|Боруссия Д
|8
|13
|8
|Штутгарт
|8
|12
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Хайденхайм
|8
|10
|11
|Боруссия М
|8
|10
|12
|Аугсбург
|8
|10
|13
|Майнц
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Хоффенхайм
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|8
|1