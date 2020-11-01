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Байер - Штутгарт 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
01 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Байер
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Штутгарт, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Штутгарт
Штутгарт
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
34 Швейцария пз Гранит Джака
8 Германия пз Роберт Андрих
10 Германия пз Флориан Вирц
11 Франция нп Мартен Терье
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
45 Япония зщ Анри Чейз
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
29 Франция пз Антони Руо
8 Франция пз Энцо Мийо
6 Германия пз Ангело Штиллер
16 Турция пз Атакан Каразор
18 Германия нп Джейми Левелинг
10 Мали нп Эль Билал Туре
26 Германия нп Дениз Ундав
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
17.08.2024 Суперкубок Германии 2024 Финал Байер2 : 2 4 : 3Штутгарт
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер2 : 2Штутгарт
06.02.2024 Кубок Германии 1/4 финала Байер3 : 2Штутгарт
10.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Штутгарт1 : 1Байер
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт1 : 1Байер
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Байер2 : 0Штутгарт
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Байер4 : 2Штутгарт
19.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Штутгарт1 : 3Байер
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Байер5 : 2Штутгарт
03.10.2020 Германия - Бундеслига 3-й тур Штутгарт1 : 1Байер
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Байер3 : 0
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 2Байер
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 1Байер
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Байер2 : 1
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Байер2 : 2
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Штутгарт2 : 1
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Штутгарт2 : 1
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 1Штутгарт
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 4 : 0Штутгарт
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Штутгарт1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария820
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг820
3
Лига чемпионов
Байер815
4
Лига чемпионов
Унион815
5
Лига Европы
Фрайбург815
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф814
7 Боруссия Д813
8 Штутгарт812
9 Вердер812
10 Хайденхайм810
11 Боруссия М810
12 Аугсбург810
13 Майнц89
14 Вольфсбург88
15 Хоффенхайм88
16
Стыковая зона
Санкт-Паули85
17
Зона вылета
Хольштайн82
18
Зона вылета
Бохум81

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