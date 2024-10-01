Спортинг - Эштрела 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
01 Ноября 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эштрела, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Эштрела
Амадора
|1
|вр
|Франко Израэль
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|57
|пз
|Джовани Кенда
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|30
|вр
|Бруно
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|22
|пз
|Леу Кордейру
|19
|пз
|Паулу Морейра
|28
|нп
|Рубен Лима
|25
|нп
|Нилтон Варела
|7
|нп
|Andre Silva
|98
|нп
|Кикаш
|97
|нп
|Жовани Кабрал
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|29.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|18.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|9
|27
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|9
|24
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|8
|19
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|9
|18
|5
|Брага
|9
|17
|6
|Витория Гимарайнш
|9
|15
|7
|Морейренсе
|9
|14
|8
|Фамаликан
|9
|13
|9
|Каза Пия
|9
|11
|10
|Жил Висенте
|9
|10
|11
|Эшторил
|9
|9
|12
|АВС
|9
|9
|13
|Риу Аве
|9
|8
|14
|Арока
|9
|7
|15
|Боавишта
|9
|6
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|9
|4