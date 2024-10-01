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Спортинг - Эштрела 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
01 Ноября 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
Спортинг
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эштрела, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Эштрела
Амадора
1 Уругвай вр Франко Израэль
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
57 Португалия пз Джовани Кенда
5 Япония пз Хидемаса Морита
23 Португалия пз Дэниел Браганса
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
10 Англия нп Маркус Эдвардс
30 Бразилия вр Бруно
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
5 Франция зщ Иссьяр Драме
77 Португалия зщ Данилу Вейга
22 Бразилия пз Леу Кордейру
19 Португалия пз Паулу Морейра
28 Португалия нп Рубен Лима
25 Португалия нп Нилтон Варела
7 Бразилия нп Andre Silva
98 Португалия нп Кикаш
97 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
29.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Эштрела1 : 2Спортинг
05.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг3 : 2Эштрела
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 3Спортинг
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 2Спортинг
18.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 2Спортинг
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг2 : 0
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 1Спортинг
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела2 : 2
19.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала 1 : 3 ДВЭштрела
05.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 3 : 0Эштрела
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела2 : 1
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 0Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг927
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту924
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика819
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара918
5 Брага917
6 Витория Гимарайнш915
7 Морейренсе914
8 Фамаликан913
9 Каза Пия911
10 Жил Висенте910
11 Эшторил99
12 АВС99
13 Риу Аве98
14 Арока97
15 Боавишта96
16
Стыковая зона
Эштрела96
17
Зона вылета
Насьонал85
18
Зона вылета
Фаренсе94

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