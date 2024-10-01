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Лутон Таун - Вест Бромвич Альбион 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
01 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Лутон Таун
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
14.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Лутон Таун2 : 3Вест Бромвич Альбион
08.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Лутон Таун
19.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Лутон Таун2 : 0Вест Бромвич Альбион
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2Лутон Таун
01.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Лутон Таун
17.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Лутон Таун1 : 2Вест Бромвич Альбион
14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Вест Бромвич Альбион1 : 0Лутон Таун
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 2Лутон Таун
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Лутон Таун1 : 2
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Лутон Таун3 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 0Лутон Таун
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Лутон Таун2 : 2
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 0 : 0Вест Бромвич Альбион
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1228
2
Повышение
Бёрнли1223
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1223
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1222
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1220
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1219
7 Уотфорд1219
8 Норвич Сити1218
9 Мидлсбро1218
10 Миллуолл1216
11 Бристоль Сити1216
12 Дерби Каунти1215
13 Шеффилд Уэнсдей1215
14 Оксфорд Юнайтед1214
15 Халл Сити1214
16 Престон Норт Энд1214
17 Суонси Сити1213
18 Ковентри Сити1212
19 Сток Сити1212
20 Кардифф Сити1212
21 Плимут Аргайл1212
22
Зона вылета
Лутон Таун1211
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс129
24
Зона вылета
Портсмут128

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