Гагра - Самтредиа 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Самтредиа, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|10.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Грузия — Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|4 : 3
|23.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|13.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|18.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 5
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|30
|61
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|30
|60
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|30
|58
|4
|Динамо Бт
|30
|46
|5
|Динамо Тб
|30
|38
|6
|Самгурали
|30
|32
|7
|Колхети-1913
|30
|30
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|30
|29
| 9
Стыковая зона
|Телави
|30
|27
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|30
|26