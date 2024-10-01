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Гагра - Самтредиа 01 Ноября прямая трансляция

01 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 31-й тур
Гагра
Самтредиа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Самтредиа, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самтредиа2 : 0Гагра
10.05.2024 Грузия — Высшая лига 13-й тур Гагра2 : 1Самтредиа
16.03.2024 Грузия — Высшая лига 4-й тур Самтредиа1 : 3Гагра
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Гагра4 : 3Самтредиа
23.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Самтредиа3 : 1Гагра
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Гагра0 : 1Самтредиа
13.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Самтредиа1 : 2Гагра
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Гагра3 : 1
18.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 3 : 2Гагра
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Гагра0 : 5
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Гагра0 : 0
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Гагра
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Самтредиа0 : 1
19.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 0 : 0Самтредиа
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Самтредиа2 : 1
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур 1 : 2Самтредиа
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Самтредиа2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3061
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3060
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3058
4 Динамо Бт3046
5 Динамо Тб3038
6 Самгурали3032
7 Колхети-19133030
8
Стыковая зона
Гагра3029
9
Стыковая зона
Телави3027
10
Зона вылета
Самтредиа3026

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