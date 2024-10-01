01:17 ()
Онлайн трансляции
Пятница 01 ноября
Суббота 02 ноября
Свернуть список

Локомотив М - Рубин 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Локомотив МРубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Рубин, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
13.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Локомотив М3 : 4Рубин
12.07.2024Россия — МФЛГруппа АЛокомотив М2 : 1Рубин
20.04.2024МИР Российская Премьер-лига25-й турРубин1 : 1Локомотив М
12.04.2024Россия — МФЛГруппа АРубин0 : 2Локомотив М
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BЛокомотив М3 : 0Рубин
08.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРубин0 : 1Локомотив М
22.07.2023МИР Российская Премьер-лига1-й турЛокомотив М2 : 2Рубин
08.05.2022Россия - Премьер-Лига28-й турЛокомотив М1 : 0Рубин
16.10.2021Россия - Премьер-Лига11-й турРубин2 : 2Локомотив М
05.12.2020Россия - Премьер-Лига17-й турЛокомотив М3 : 1Рубин
27.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 1Локомотив М
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов3 : 2Локомотив М
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 6-й тур2 : 2 7 : 8Локомотив М
19.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й тур2 : 0Локомотив М
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЛокомотив М1 : 2
27.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 2Рубин
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться2 : 0Рубин
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 6-й тур0 : 1Рубин
20.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й турРубин0 : 4
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяРубин1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1333
2 Зенит1330
3 Локомотив М1328
4 Динамо М1427
5 ЦСКА1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Ростов1414
9 Акрон1313
10 Крылья Советов1312
11 Динамо Мх1312
12 Пари Нижний Новгород1312
13
Стыковая зона
Химки1311
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close