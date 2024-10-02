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Зенит - Динамо Мх 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
ЗенитДинамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо Мх, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
27.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й турЗенит1 : 1
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЗенит3 : 2
22.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 6-й тур0 : 1Зенит
18.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й тур0 : 5Зенит
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов0 : 0Зенит
26.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й турДинамо Мх1 : 1
22.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 6-й турДинамо Мх0 : 1
19.10.2024МИР Российская Премьер-лига12-й турДинамо Мх0 : 1
06.10.2024МИР Российская Премьер-лига11-й тур1 : 1Динамо Мх
02.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 5-й тур3 : 3 5 : 3Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Зенит» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1333
2 Зенит1330
3 Локомотив М1328
4 Динамо М1427
5 ЦСКА1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Ростов1414
9 Акрон1313
10 Крылья Советов1312
11 Динамо Мх1312
12 Пари Нижний Новгород1312
13
Стыковая зона
Химки1311
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург138

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