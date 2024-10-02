Зенит - Динамо Мх 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо Мх, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 2
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 5
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3 5 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Зенит» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|13
|33
|2
|Зенит
|13
|30
|3
|Локомотив М
|13
|28
|4
|Динамо М
|14
|27
|5
|ЦСКА
|13
|24
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|13
|18
|8
|Ростов
|14
|14
|9
|Акрон
|13
|13
|10
|Крылья Советов
|13
|12
|11
|Динамо Мх
|13
|12
|12
|Пари Нижний Новгород
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8