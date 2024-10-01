Торпедо М - Алания 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
02 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Игорь Захаров (Казань, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Алания, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Султан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|23.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|06.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|5 : 1
|24.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|3 : 1
|17.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 1
|24.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 3
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 4
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|5 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 3
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 3
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|16
|30
| 2
Повышение
|Балтика
|16
|30
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|16
|28
| 4
Стыковая зона
|Урал
|16
|26
|5
|Сочи
|16
|24
|6
|Черноморец
|16
|24
|7
|Чайка
|16
|22
|8
|Нефтехимик
|16
|22
|9
|Ротор
|16
|22
|10
|СКА-Хабаровск
|16
|21
|11
|Енисей
|16
|20
|12
|Родина
|16
|20
|13
|КАМАЗ
|16
|19
|14
|Алания
|16
|17
|15
|Сокол
|16
|16
| 16
Зона вылета
|Шинник
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Уфа
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|16
|9