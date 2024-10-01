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Торпедо М - Алания 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
02 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Игорь Захаров (Казань, Россия);
Торпедо М
Алания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Алания, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Султан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Торпедо М0 : 0Алания
14.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Алания2 : 0Торпедо М
23.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М1 : 1Алания
06.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Алания5 : 1Торпедо М
24.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Торпедо М3 : 1Алания
17.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Алания1 : 1Торпедо М
24.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Торпедо М2 : 0Алания
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Торпедо М
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 3Торпедо М
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Торпедо М0 : 4
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Торпедо М5 : 0
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1Торпедо М
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Алания2 : 3
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 1Алания
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала 0 : 0 4 : 3Алания
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Алания0 : 2
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Алания2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1630
2
Повышение
Балтика1630
3
Стыковая зона
Арсенал Т1628
4
Стыковая зона
Урал1626
5 Сочи1624
6 Черноморец1624
7 Чайка1622
8 Нефтехимик1622
9 Ротор1622
10 СКА-Хабаровск1621
11 Енисей1620
12 Родина1620
13 КАМАЗ1619
14 Алания1617
15 Сокол1616
16
Зона вылета
Шинник1615
17
Зона вылета
Уфа1614
18
Зона вылета
Тюмень169

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