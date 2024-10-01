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Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
21 Греция зщ Константинос Цимикас
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
3 Бразилия зщ Игор
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
20 Камерун пз Карлос Балеба
11 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
22 Япония нп Каору Митома
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Ливерпуль
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Ливерпуль
29.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Ливерпуль
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ливерпуль
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
12.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Ливерпуль
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Ливерпуль0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ливерпуль
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Ливерпуль
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Ливерпуль
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 1Ливерпуль
20.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ливерпуль2 : 1
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Ливерпуль
30.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Ливерпуль
26.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити923
2
Лига чемпионов
Ливерпуль922
3
Лига чемпионов
Арсенал918
4
Лига чемпионов
Астон Вилла918
5
Лига Европы
Челси917
6 Брайтон энд Хоув Альбион916
7 Ноттингем Форест916
8 Тоттенхэм Хотспур913
9 Брентфорд913
10 Фулхэм912
11 Борнмут912
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Вест Хэм Юнайтед911
14 Манчестер Юнайтед911
15 Лестер Сити99
16 Эвертон99
17 Кристал Пэлас96
18
Зона вылета
Ипсвич Таун94
19
Зона вылета
Вулверхэмптон92
20
Зона вылета
Саутгемптон91

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