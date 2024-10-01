Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|3
|зщ
|Игор
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|20
|пз
|Карлос Балеба
|11
|нп
|Симон Адингра
|22
|нп
|Каору Митома
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Арне Слот
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|29.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|27.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 1
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|9
|17
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|16
|7
|Ноттингем Форест
|9
|16
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|13
|9
|Брентфорд
|9
|13
|10
|Фулхэм
|9
|12
|11
|Борнмут
|9
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|11
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Эвертон
|9
|9
|17
|Кристал Пэлас
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|9
|4
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|1