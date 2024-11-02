ПСЖ - Ланс 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
02 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ланс, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Марко Асенсио
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|30
|вр
|Брис Самба
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|13
|зщ
|Джоаннер Чавес
|28
|пз
|Адриен Томассон
|26
|пз
|Нампали Менди
|21
|нп
|Анасс Зарури
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Уильям Стилл
История личных встреч
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|15.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|10.09.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|07.03.2015
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 1
|17.10.2014
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 3
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ланс
|9
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|9
|14
|7
|Лион
|9
|14
|8
|Ницца
|9
|13
|9
|Страсбург
|9
|13
|10
|Брест
|9
|13
|11
|Ренн
|9
|11
|12
|Нант
|9
|10
|13
|Осер
|9
|10
|14
|Анже
|10
|10
|15
|Тулуза
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|9
|4