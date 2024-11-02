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ПСЖ - Ланс 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
02 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
ПСЖ
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ланс, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ланс
Ланс
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Франция нп Усман Дембеле
11 Испания нп Марко Асенсио
29 Франция нп Брэдли Баркола
30 Франция вр Брис Самба
25 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
24 Франция зщ Жонатан Гради
20 Франция зщ Маланг Сарр
4 Австрия зщ Кевин Дансо
13 Эквадор зщ Джоаннер Чавес
28 Франция пз Адриен Томассон
26 Сенегал пз Нампали Менди
21 Марокко нп Анасс Зарури
7 Франция нп Флорьян Сотока
8 Ангола нп Мбала Н'Зола
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
14.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Ланс0 : 2ПСЖ
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс3 : 1ПСЖ
23.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур ПСЖ1 : 1Ланс
04.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс1 : 1ПСЖ
01.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ2 : 1Ланс
10.09.2020 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 0ПСЖ
07.03.2015 Франция - Лига 1 28-й тур ПСЖ4 : 1Ланс
17.10.2014 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс1 : 3ПСЖ
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 0 : 3ПСЖ
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур ПСЖ1 : 1
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ4 : 2
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1ПСЖ
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 0ПСЖ
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Ланс0 : 2
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 0 : 2Ланс
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 2 : 2Ланс
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Ланс0 : 0
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ923
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель917
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль917
5
Лига Европы
Ланс914
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс914
7 Лион914
8 Ницца913
9 Страсбург913
10 Брест913
11 Ренн911
12 Нант910
13 Осер910
14 Анже1010
15 Тулуза99
16
Стыковая зона
Сент-Этьен97
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье94

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