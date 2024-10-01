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Хольштайн - Хайденхайм 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
02 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Хольштайн
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Хайденхайм, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ГерманияврТимон Вайнер
6СербиязщМарко Ивезич
4ГерманиязщПатрик Эррас
14ГерманиязщМакс Гешвилль
17ГерманиязщТимо Беккер
8ГерманиязщФинн Порат
22ГерманияпзНиколай Ремберг
37Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
9АвстриянпБенедикт Пихлер
18ЯпониянпСуто Матино
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
39ГерманияпзНиклас Дорш
21ГерманияпзАдриан Бек
8БразилияпзЛео Шенца
3ГерманияпзЯн Шёппнер
10ГерманияпзПауль Ваннер
18ГерманиянпМарвин Пирингер
Главные тренеры
ГерманияМарцель Рапп
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
23.04.2023Германия - Вторая Бундеслига29-й турХайденхайм3 : 0Хольштайн
16.10.2022Германия - Вторая Бундеслига12-й турХольштайн3 : 1Хайденхайм
23.04.2022Германия - Вторая Бундеслига31-й турХольштайн1 : 1Хайденхайм
21.11.2021Германия - Вторая Бундеслига14-й турХайденхайм2 : 1Хольштайн
06.04.2021Германия - Вторая Бундеслига25-й турХайденхайм1 : 0Хольштайн
21.11.2020Германия - Вторая Бундеслига8-й турХольштайн2 : 2Хайденхайм
22.02.2020Германия - Вторая Бундеслига23-й турХольштайн0 : 1Хайденхайм
14.09.2019Германия - Вторая Бундеслига6-й турХайденхайм3 : 0Хольштайн
30.01.2019Германия - Вторая Бундеслига19-й турХайденхайм2 : 2Хольштайн
12.08.2018Германия - Вторая Бундеслига2-й турХольштайн1 : 1Хайденхайм
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала3 : 0Хольштайн
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й тур2 : 1Хольштайн
20.10.2024Германия — Бундеслига7-й турХольштайн0 : 2
05.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур2 : 2Хольштайн
29.09.2024Германия — Бундеслига5-й турХольштайн2 : 4
30.10.2024Кубок Германии1/16 финала2 : 1Хайденхайм
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турХайденхайм0 : 0
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур0 : 1Хайденхайм
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур3 : 2Хайденхайм
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турХайденхайм0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария820
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг820
3
Лига чемпионов
Байер815
4
Лига чемпионов
Унион815
5
Лига Европы
Фрайбург815
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф814
7 Боруссия Д813
8 Штутгарт812
9 Вердер812
10 Хайденхайм810
11 Боруссия М810
12 Аугсбург810
13 Майнц89
14 Вольфсбург88
15 Хоффенхайм88
16
Стыковая зона
Санкт-Паули85
17
Зона вылета
Хольштайн82
18
Зона вылета
Бохум81

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