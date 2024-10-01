Хольштайн - Хайденхайм 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
02 Ноября 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Хайденхайм, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|14
|зщ
|Макс Гешвилль
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|8
|зщ
|Финн Порат
|22
|пз
|Николай Ремберг
|37
|пз
|Армин Гигович
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|9
|нп
|Бенедикт Пихлер
|18
|нп
|Суто Матино
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|39
|пз
|Никлас Дорш
|21
|пз
|Адриан Бек
|8
|пз
|Лео Шенца
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Франк Шмидт
История личных встреч
|23.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|16.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|22.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 1
|14.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|30.01.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|12.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 4
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|8
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|14
|7
|Боруссия Д
|8
|13
|8
|Штутгарт
|8
|12
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Хайденхайм
|8
|10
|11
|Боруссия М
|8
|10
|12
|Аугсбург
|8
|10
|13
|Майнц
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Хоффенхайм
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|8
|1