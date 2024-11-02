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БАТЭ - Неман 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
02 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
БАТЭ
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Неман, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Неман
Гродно
История личных встреч
15.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0БАТЭ
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур БАТЭ3 : 2Неман
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман0 : 1БАТЭ
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ0 : 0 5 : 4Неман
19.04.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Неман1 : 1БАТЭ
24.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ2 : 1Неман
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман0 : 0БАТЭ
27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала БАТЭ2 : 0Неман
06.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Неман2 : 1БАТЭ
22.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Неман0 : 2БАТЭ
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1БАТЭ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур БАТЭ3 : 2
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 2 : 3БАТЭ
27.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 1
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 2БАТЭ
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 2 : 2Неман
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Неман2 : 0
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 4Неман
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Неман1 : 0
25.09.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 0Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2459
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2657
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2549
4 Динамо-Брест2745
5 Витебск2641
6 Гомель2639
7 БАТЭ2637
8 Слуцк2635
9 Ислочь2634
10 Арсенал2633
11 Славия-Мозырь2630
12 Минск2626
13 Сморгонь2524
14 Нафтан2621
15
Зона вылета
Днепр М2715
16
Зона вылета
Шахтёр С261

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