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Сочи - Нефтехимик 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
03 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
СочиНефтехимик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Нефтехимик, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
22.01.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиСочи3 : 0Нефтехимик
04.04.2014ФНЛ - Первый дивизион30-й турНефтехимик1 : 0Сочи
27.09.2013ФНЛ - Первый дивизион12-й турСочи0 : 3Нефтехимик
29.04.2013ФНЛ - Первый дивизион30-й турНефтехимик2 : 0Сочи
01.10.2012ФНЛ - Первый дивизион14-й турСочи0 : 1Нефтехимик
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовСочи0 : 0
30.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаСочи2 : 2 4 : 2
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур1 : 0Сочи
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов3 : 0Сочи
19.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турСочи1 : 0
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турНефтехимик0 : 0
19.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й тур0 : 0Нефтехимик
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турНефтехимик1 : 0
06.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й тур0 : 0Нефтехимик
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турНефтехимик2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1733
2
Повышение
Балтика1630
3
Стыковая зона
Арсенал Т1728
4
Стыковая зона
Урал1626
5 Сочи1624
6 Черноморец1624
7 Енисей1723
8 Чайка1622
9 Нефтехимик1622
10 Ротор1722
11 СКА-Хабаровск1621
12 Родина1620
13 Сокол1719
14 КАМАЗ1719
15 Уфа1717
16
Зона вылета
Алания1717
17
Зона вылета
Шинник1615
18
Зона вылета
Тюмень169

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