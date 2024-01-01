Балтика - СКА-Хабаровск 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
03 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - СКА-Хабаровск, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Алексей Николаевич Поддубский (и.о.)
История личных встреч
|06.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 2
|23.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|2 : 0
|09.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 0
|17.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 0
|03.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 0
|11.05.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|1 : 0
|24.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 2
|29.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 2
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 3
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|6 : 1
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 3
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|17
|33
| 2
Повышение
|Балтика
|16
|30
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|17
|28
| 4
Стыковая зона
|Урал
|16
|26
|5
|Сочи
|16
|24
|6
|Черноморец
|16
|24
|7
|Енисей
|17
|23
|8
|Чайка
|16
|22
|9
|Нефтехимик
|16
|22
|10
|Ротор
|17
|22
|11
|СКА-Хабаровск
|16
|21
|12
|Родина
|16
|20
|13
|Сокол
|17
|19
|14
|КАМАЗ
|17
|19
|15
|Уфа
|17
|17
| 16
Зона вылета
|Алания
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Шинник
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|16
|9