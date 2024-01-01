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Балтика - СКА-Хабаровск 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
03 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Владимир Фалов (Москва, Россия);
БалтикаСКА-Хабаровск

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - СКА-Хабаровск, которое состоится 03 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияАлексей Николаевич Поддубский (и.о.)
История личных встреч
06.03.2023Россия - Мелбет Первая лига21-й турБалтика2 : 0СКА-Хабаровск
14.08.2022Россия - Мелбет Первая лига5-й турСКА-Хабаровск2 : 2Балтика
23.04.2022ФНЛ - Первый дивизион34-й турБалтика2 : 0СКА-Хабаровск
09.10.2021ФНЛ - Первый дивизион16-й турСКА-Хабаровск0 : 2Балтика
14.03.2021ФНЛ - Первый дивизион30-й турБалтика1 : 0СКА-Хабаровск
19.09.2020ФНЛ - Первый дивизион10-й турСКА-Хабаровск0 : 0Балтика
17.11.2019ФНЛ - Первый дивизион24-й турБалтика1 : 0СКА-Хабаровск
03.08.2019ФНЛ - Первый дивизион6-й турСКА-Хабаровск2 : 0Балтика
11.05.2019ФНЛ - Первый дивизион36-й турБалтика1 : 0СКА-Хабаровск
24.10.2018ФНЛ - Первый дивизион18-й турСКА-Хабаровск1 : 1Балтика
01.11.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяБалтика5 : 2
29.10.2024Fonbet Кубок России1/8 финалаБалтика0 : 1
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турБалтика2 : 1
25.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться4 : 2Балтика
20.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й тур1 : 3Балтика
26.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турСКА-Хабаровск6 : 1
20.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турСКА-Хабаровск3 : 3
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур1 : 1СКА-Хабаровск
05.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й тур3 : 3СКА-Хабаровск
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турСКА-Хабаровск2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1733
2
Повышение
Балтика1630
3
Стыковая зона
Арсенал Т1728
4
Стыковая зона
Урал1626
5 Сочи1624
6 Черноморец1624
7 Енисей1723
8 Чайка1622
9 Нефтехимик1622
10 Ротор1722
11 СКА-Хабаровск1621
12 Родина1620
13 Сокол1719
14 КАМАЗ1719
15 Уфа1717
16
Зона вылета
Алания1717
17
Зона вылета
Шинник1615
18
Зона вылета
Тюмень169

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